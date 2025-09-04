У Києві директорка школи не пускала учнів у шортах — батьки викликали поліцію

У Печерському районі Києва вранці 2 вересня виник скандал через дрескод: директорка гімназії №109 імені Т. Г. Шевченка не пропускала на заняття учнів, які були одягнені в шорти. Обуреним батькам довелося викликати поліцію, а згодом на інцидент відреагували освітній омбудсмен і районна адміністрація.

За словами батьків, директорка гімназії стала на вході до закладу і не дозволяла деяким учням увійти. На місце викликали патрульних, які зафіксували звернення і передали його до Печерського управління поліції.

Ситуація швидко набула розголосу в соцмережах і викликала реакцію освітнього омбудсмена Надії Лещик. Вона підкреслила, що вимоги до шкільної форми, якщо вони прописані в статуті школи, не мають вищої сили, ніж закон.

“Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною”, — заявила посадовиця. Відсторонення дітей від занять є порушенням їхнього права на освіту, додала вона. Це також створює загрозу для їхнього життя і здоров’я, адже в умовах постійних повітряних тривог дитина не повинна знаходитися поза межами укриття.

Гімназія № 109 імені Т. Г. Шевченка

Офіс освітнього омбудсмена закликав освітян зосередитися на питаннях безпеки дітей, а не на їхньому одязі, та пообіцяв вжити заходів.

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА вже вибачилося перед учнями та їхніми батьками й розпочало службове розслідування щодо дій директорки.

Фото: Artemco / Wikimedia Commons

Опубліковано: 04 вересня 2025
