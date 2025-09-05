Головну площу Венеції прикрасили 100 портретами мігрантів

Артем Черничко
До 7 вересня 2025 року площа Сан-Марко у Венеції стала сценою для масштабної інсталяції “Мрії в дорозі”. Проєкт перетворив фасад історичної будівлі Прокурації на величезну галерею зі 100 чорно-білих портретів мігрантів.

Про це повідомляє Designboom.

Основою для портретів стала восьмимісячна подорож Європою режисерки та художниці Сари Махарін. Вона зустрілася зі 100 нещодавно прибулими мігрантами, вислухала їхні історії та записала їхні мрії.

На відміну від традиційних портретів, тут кожна людина знята зі спини, а її погляд спрямований у далечінь. Така незвичайна перспектива переносить увагу з особистості на колективний досвід, символізуючи одночасно від'їзд і горизонт нових можливостей.

Інсталяція є частиною ширшої програми “Після міграції”, що була запущена під час Венеційської архітектурної бієнале 2025 року. Мета проєкту — перетворити міграцію з абстрактної проблеми на важливу частину публічного простору.

Опубліковано: 05 вересня 2025
