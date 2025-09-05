З французького музею викрали порцеляновий посуд на €9,5 мільйона

З музею Адріана Дюбуше у французькому Ліможі невідомі викрали три порцелянові вироби на загальну суму 9,5 мільйона євро.

Поліція розпочала розслідування, пише The Guardian.

Злодії проникли до музею, розбивши вікно. Система сигналізації спрацювала, й охоронці прибули на місце події швидко, однак грабіжники вже втекли.

Музей повідомив, що було викрадено “дві особливо важливі” китайські тарілки з порцеляни, датовані XIV і XV століттями, а також китайську вазу XVIII століття. Ці предмети мають статус “національних скарбів”.

Таріль "Байцзи", китайська порцеляна, середина XIV століття (династія Юань). Зображення: Wikimedia Commons

“Усі великі музеї світу в той чи інший час ставали жертвами крадіжок, — заявив мер міста Еміль Роже Ломберті. — Цілком імовірно, що колекціонери дають вказівки викрадати ці предмети, звертаючись до висококваліфікованих злочинців”.

Музей Адріана Дюбуше володіє колекцією з приблизно 18 тисяч творів, включаючи найбільшу у світі публічну колекцію лімозької порцеляни.