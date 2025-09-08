У варшавському метро відкрили бібліотеку з гідропонним садом і кавою

Артем Черничко
У Варшаві на станції метро Kondratowicza відкрилася перша бібліотека під назвою “Метротека”. Цей проєкт покликаний заохотити пасажирів більше читати та провести час поза своїми смартфонами, пише Euronews.

“Метротека” — це сучасний і технологічний простір, який поєднує книгу з новітніми розробками. Попри невеликі розміри (150 м²), там зібрано понад 16 тисяч книг. Автоматизована система з безконтактними чипами та цілодобовий поштомат на вулиці дозволяє пасажирам брати й повертати книги в будь-який час.

Крім книжок, “Метротека” пропонує дитячий і дорослий куточки для відпочинку й безкоштовні каву та чай. Також там є гідропонний сад, де без ґрунту й сонячного світла ростуть свіжі трави та квіти, створюючи особливу атмосферу.

Як зазначив директор Національної бібліотеки Польщі Томаш Маковський, відкриття бібліотеки в метро — це мрія, що змінює уявлення про традиційні читальні зали. “Бібліотека має бути красивою, відкритою і привітною, а не лякаючою. Це місце, де можна вільно проводити час, брати участь в дискусіях і зустрічати людей”, — каже він.

Бібліотека працюватиме у будні протягом робочих годин. За перший день роботи “Метротеки” було видано понад 400 книг. Заклад також планує стати освітнім центром, де проводитимуться зустрічі з авторами та майстер-класи.

Фото: Rafał Trzaskowski, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Опубліковано: 08 вересня 2025
