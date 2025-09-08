Питання Житнього ринку зняли з порядку денного Київради після тиску громади

Артем Черничко
Проєкти рішень щодо оренди чи продажу Житнього ринку не виноситимуть на найближче засідання Київради 11 вересня, “щоб уникнути спекуляцій”. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За словами чиновника, будь-які рішення щодо майбутнього ринку “повинні враховувати позицію киян, думку фахівців та економічні розрахунки”.

У Київраді раніше були зареєстровані два проєкти рішень — один щодо продажу, інший щодо передачі ринку в оренду.

Громадські активісти вимагали зняти з порядку денного сесії голосування по Житньому, не допустити приватизації і долучати киян до вирішення долі ринку.

30 липня Житній ринок внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. Це означає, що він підпадає під дію Закону України “Про охорону культурної спадщини”. Наступним кроком буде підготовка документів для внесення ринку до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Опубліковано: 08 вересня 2025
