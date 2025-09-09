Кіоски преси у Києві закликають зберегти — створили петицію

У Києві зареєстрували петицію з вимогою зберегти та відновити мережу кіосків з продажу друкованих ЗМІ. Для розгляду Київрадою вона має набрати 6 тисяч підписів.

Причиною масового знесення кіосків є рішення КМДА від 13 червня 2024 року. Згідно з ним, договори на розміщення тимчасових споруд, укладені у 2014-2024 роках, не продовжуватимуть. Натомість місця для МАФів, у тому числі для кіосків преси, продаватимуть на аукціонах у системі “Prozorro Продажі”.

У петиції йдеться, що кіоски преси є об'єктами соціальної інфраструктури, а не звичайними комерційними МАФами. Вони забезпечують право громадян на інформацію, особливо для людей похилого віку й тих, хто не має доступу до інтернету.

Авторка звернення вважає, що демонтаж кіосків може призвести до обмеження доступу до інформації, знищення робочих місць та руйнування культурної традиції міста.