IKEA та дизайнер Густаф Вестман випустили святкову колекцію посуду й декору

Компанія IKEA представила нову лінійку предметів для дому та посуду, створену у співпраці зі шведським дизайнером Густафом Вестманом.

Ця серія, що складається з 12 предметів (порцелянові тарілки, чашки, свічники та світильники), пропонує грайливий погляд на святкові традиції. Основна ідея — святкувати не лише з особливої нагоди, а щодня, створюючи радість і затишок.

Дизайн колекції базується на фірмових вигнутих, скульптурних формах Вестмана та яскравих кольорах. Класичний червоний і зелений поєднуються з неочікуваними для свят відтінками, як-от рожевий і блакитний.

Порцелянові тарілки мають чіткий контраст між квадратною формою та м'яким, круглим заглибленням у центрі. Також у цьому наборі є спеціальна тарілка для фрикадельок, яка вшановує 40-річчя цієї культової шведської страви.

Набір чашки та блюдця для традиційного глінтвейну має навмисно збільшене блюдце, натхнене спогадами Вестмана про щедру різдвяну випічку його бабусі.

Особливе місце в колекції займає світло. Вона включає свічники, а також порцелянові підсвічники, які мають таку ж квадратну і круглу форму, як і тарілки. Це доповнюється портативним ліхтарем, який може змінювати форму.

Лінійку завершує ваза з металевої спіралі, що скручується в силует пісочного годинника, та окремої скляної посудини всередині.

Колекція надійде в продаж у вересні та стане частиною щорічної зимової серії бренду VINTERFINT.

Зображення: IKEA