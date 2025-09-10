Ретропоїзд 70-х курсуватиме Італією лише три вікенди восени

Артем Черничко
В Італії запускають оновлений ретропоїзд Espresso Siena, який з'єднає Рим і Сієну. Потяг курсуватиме з відновленими вагонами першого класу Gran Confort 1970-х років, повідомляє Euronews.

Інтер'єр вагонів був ретельно відреставрований: стильні сидіння з м'якого синього оксамиту, дерев'яні панелі та оригінальні шпалери створюють атмосферу 70-х.

Панорамні вікна дозволяють насолоджуватися краєвидами. У поїзді також є бар, оформлений у яскравих кольорах.

Маршрут пролягатиме через Тоскану. Сервіс буде доступний лише протягом трьох осінніх вихідних: 27 вересня, 4 жовтня та 1 листопада. Поїзд вирушатиме з Рима (станція Roma Termini) о 7:42, прибуття до Сієни — о 13:20. Зворотні рейси заплановано на 28 вересня, 5 жовтня та 2 листопада. Відправлення з Сієни о 15:05, прибуття до Рима — о 21:03.

Вартість квитків стартує від 29 євро.

Фото: FS Treni Turistici Italiani

Опубліковано: 10 вересня 2025
