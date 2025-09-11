Іспанія готується заборонити куріння та вейпінг у публічних місцях

170
Артем Черничко
share share

Іспанський уряд схвалив проєкт закону, який суттєво обмежить куріння та вейпінг у громадських місцях, включаючи пляжі, тераси кафе, стадіони та дитячі майданчики. Про це повідомляє Euronews.

Новий закон поширюватиметься на звичайні й електронні сигарети, а також на вейпи, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну. Під заборону потраплять пляжі, тераси кафе й ресторанів, стадіони та спортивні центри, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту й території освітніх закладів.

Якщо закон ухвалять, він може суттєво змінити досвід для мільйонів туристів. Досі привабливість країни підтримувалася не лише кліматом і культурою, а й відносно нижчими цінами на тютюнові вироби.

Запропоновані зміни викликали спротив серед власників ресторанів і барів. Вони кажуть, що іспанська культура відпочинку на відкритому повітрі значною мірою залежить від клієнтів, які курять, а тому це може негативно вплинути на їхній бізнес.

Іспанія наслідує приклад Франції, де з липня 2025 року куріння вже заборонили в парках, на пляжах, біля шкіл і на автобусних зупинках. За офіційною статистикою, в Іспанії щороку від пов'язаних із курінням хвороб помирає понад 50 тисяч людей — це близько 137 смертей щодня.

Законопроєкт ще має пройти схвалення парламенту й може бути доповнений. Коли нові правила набудуть чинності, наразі невідомо.

Фото: Ernst-Günther Krause / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 вересня 2025
share share
Український артбук "Шлях зерна" потрапив у шортліст міжнародного фестивалю реклами Український артбук "Шлях зерна" потрапив у шортліст міжнародного фестивалю реклами Художниця перетворила Липневу колону в Парижі на артоб’єкт — уперше за 190 років Художниця перетворила Липневу колону в Парижі на артоб’єкт — уперше за 190 років Два кольори незалежності: хроніки України очима Олександра Глядєлова Два кольори незалежності: хроніки України очима Олександра Глядєлова У Києві облаштували сквер на місці демонтованих МАФів У Києві облаштували сквер на місці демонтованих МАФів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.