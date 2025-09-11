Іспанія готується заборонити куріння та вейпінг у публічних місцях

Іспанський уряд схвалив проєкт закону, який суттєво обмежить куріння та вейпінг у громадських місцях, включаючи пляжі, тераси кафе, стадіони та дитячі майданчики. Про це повідомляє Euronews.

Новий закон поширюватиметься на звичайні й електронні сигарети, а також на вейпи, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну. Під заборону потраплять пляжі, тераси кафе й ресторанів, стадіони та спортивні центри, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту й території освітніх закладів.

Якщо закон ухвалять, він може суттєво змінити досвід для мільйонів туристів. Досі привабливість країни підтримувалася не лише кліматом і культурою, а й відносно нижчими цінами на тютюнові вироби.

Запропоновані зміни викликали спротив серед власників ресторанів і барів. Вони кажуть, що іспанська культура відпочинку на відкритому повітрі значною мірою залежить від клієнтів, які курять, а тому це може негативно вплинути на їхній бізнес.

Іспанія наслідує приклад Франції, де з липня 2025 року куріння вже заборонили в парках, на пляжах, біля шкіл і на автобусних зупинках. За офіційною статистикою, в Іспанії щороку від пов'язаних із курінням хвороб помирає понад 50 тисяч людей — це близько 137 смертей щодня.

Законопроєкт ще має пройти схвалення парламенту й може бути доповнений. Коли нові правила набудуть чинності, наразі невідомо.

Фото: Ernst-Günther Krause / Unsplash