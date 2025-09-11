У Британії звели найдовший залізничний міст країни

314
Артем Черничко
share share

У графстві Бакінгемшир на півдні Англії завершили будівництво віадука Colne Valley завдовжки 3,4 кілометри. Тепер це найдовший залізничний міст Великої Британії, пише Dezeen.

Нова споруда, що пролягає через долину Колн, перевершила Тейський міст у Шотландії, який вважали найдовшим із 1887 року. Після введення в експлуатацію віадуком курсуватимуть потяги HS2 зі швидкістю 321 км/год.

Проєкт реалізувала компанія Align у співпраці з інженерно-будівельними фірмами Bouygues Travaux Publics, VolkerFitzpatrick та Sir Robert McAlpine. Міст складається з тисячі збірних бетонних конструкцій, піднятих на 10 метрів над землею. Він з'єднує тунелі Нортолт (13,5 км) і Чилтерн (16 км).

Проєкт залізничної мережі HS2 передбачає будівництво понад 50 віадуків і має з'єднати Лондон і Бірмінгем. Водночас він є суперечливим через негативний вплив на навколишнє середовище, зокрема в районі Чилтернзьких пагорбів, а також через зростання витрат і затримки.

Фото: HS2

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 вересня 2025
share share
"Малевич", "Антарктида" та "Медовий місяць": 15 фільмів вересня "Малевич", "Антарктида" та "Медовий місяць": 15 фільмів вересня На Львівщині відреставрують 100-річний костел і створять там культурний простір На Львівщині відреставрують 100-річний костел і створять там культурний простір У Лондоні відкриють Центр Девіда Бові з найбільшою колекцією речей музиканта У Лондоні відкриють Центр Девіда Бові з найбільшою колекцією речей музиканта Український артбук "Шлях зерна" потрапив у шортліст міжнародного фестивалю реклами Український артбук "Шлях зерна" потрапив у шортліст міжнародного фестивалю реклами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.