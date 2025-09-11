У Британії звели найдовший залізничний міст країни

У графстві Бакінгемшир на півдні Англії завершили будівництво віадука Colne Valley завдовжки 3,4 кілометри. Тепер це найдовший залізничний міст Великої Британії, пише Dezeen.

Нова споруда, що пролягає через долину Колн, перевершила Тейський міст у Шотландії, який вважали найдовшим із 1887 року. Після введення в експлуатацію віадуком курсуватимуть потяги HS2 зі швидкістю 321 км/год.

Проєкт реалізувала компанія Align у співпраці з інженерно-будівельними фірмами Bouygues Travaux Publics, VolkerFitzpatrick та Sir Robert McAlpine. Міст складається з тисячі збірних бетонних конструкцій, піднятих на 10 метрів над землею. Він з'єднує тунелі Нортолт (13,5 км) і Чилтерн (16 км).

Проєкт залізничної мережі HS2 передбачає будівництво понад 50 віадуків і має з'єднати Лондон і Бірмінгем. Водночас він є суперечливим через негативний вплив на навколишнє середовище, зокрема в районі Чилтернзьких пагорбів, а також через зростання витрат і затримки.

Фото: HS2