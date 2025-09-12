Голлівудський будинок Девіда Лінча продають за $15 мільйонів

Будинок культового режисера Девіда Лінча на Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі виставили на продаж за $15 мільйонів. Про це пише Variety.

Лінч, який помер у січні 2025-го, жив у резиденції близько 35 років і створив там багато своїх відомих робіт, зокрема “Малголланд Драйв” та “Загублене шосе”.

Головний будинок, відомий як Beverly Johnson House, був спроєктований 1963 року архітектором Френком Ллойдом Райтом-молодшим, сином знаменитого архітектора. Будівля поєднує сміливі геометричні форми, скляні стіни та плавний перехід між внутрішнім і зовнішнім простором.

Після придбання початкової ділянки Лінч розширив територію, купивши дві сусідні резиденції на Senalda Drive. Одна з них стала офісом його продакшен-компанії Asymmetrical Productions. На території основного будинку був приватний монтажний кабінет і кінозал.

У 1991 році Лінч замовив Еріку Ллойду Райту, онуку Френка Ллойда Райта, проєкт басейну та будиночка біля нього. Пізніше режисер додав ще двоповерховий гостьовий будинок та інше житло з однією спальнею, оздоблене його улюбленою сірою штукатуркою. Разом ці три будинки та допоміжні споруди утворили цілісний комплекс.