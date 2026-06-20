Після атаки на Лавру французькі волонтери створили петицію з вимогою виключити Росію з ЮНЕСКО

Французька волонтерська організація «Unis pour l’Ukraine» («Об’єднані за Україну») ініціювала петицію з вимогою виключити Росію з ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Приводом для петиції стало пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 15 червня.

«Об’єднані за Україну» вважають, що перебування Росії в міжнародних інституціях, діяльність яких ґрунтується на дотриманні міжнародного права, прав людини та захисті культурної спадщини, суперечить принципам цих організацій. На думку ініціаторів, це послаблює довіру до таких організацій і створює прецедент безкарності.

Ініціативу підтримують Світовий конгрес українців, Союз українців Франції та Представницький комітет української громади у Франції. Організації закликають підписувати й поширювати звернення на захист культурної спадщини та колективної пам’яті.

Унаслідок атаки Росії 15 червня значних пошкоджень зазнали інтер’єр і зовнішні частини Успенського собору. Також постраждали сусідні історичні споруди, зокрема елементи фортифікаційного комплексу Лаври та Башта Іоанна Кущника.

Успенський собор є одним із головних об’єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври. Разом із Софійським собором і прилеглими монастирськими спорудами комплекс входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО засудила удар і заявила про готовність допомогти українській владі оцінити масштаби руйнувань та визначити першочергові заходи для збереження пам’яток.

Петиція має статус громадського звернення і сама по собі не запускає процедуру припинення членства. Конституція ЮНЕСКО передбачає, що держава автоматично перестає бути членом організації після виключення з ООН. Призупинення прав у ЮНЕСКО можливе на запит ООН, якщо аналогічне рішення ухвалили щодо членства країни в цій організації.

Паралельно у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 15338 зі зверненням до ООН, ЮНЕСКО, Європейського парламенту, держав ЄС і НАТО та міжнародних парламентських асамблей. Документ стосується засудження політики систематичного культурного геноциду Росії проти українського народу. Проєкт поки не ухвалений парламентом.