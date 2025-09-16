Kodak випустив мініатюрну камеру-брелок у стилі 80-х

177
Артем Черничко
share share

Компанія Kodak представила нову мініатюрну цифрову камеру Charmera, яка відтворює стиль одноразових фотоапаратів Kodak Fling, популярних у 1980-х роках.

Камера-брелок важить усього 30 грамів і має довжину 5,6 сантиметрів. Вона дозволяє робити як фото, так і відео, а також пропонує сім вінтажних фільтрів, функцію додавання дати на знімок та спеціальні рамки Kodak.

Вбудований мініекран дає змогу переглядати фото й відео, які зберігаються на карті пам’яті microSD і можуть бути передані на інші пристрої через порт USB-C.

Камера доступна у семи варіантах дизайну, один з яких — "секретна" прозора версія, що дозволяє побачити внутрішні механізми пристрою. Обрати конкретний варіант не можна: усі вони продаються у "сліпих" боксах для створення ефекту сюрпризу.

Вартість Kodak Charmera — $30, але наразі всі екземпляри розпродані.

Фото: Kodak

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 вересня 2025
share share
Ви створили монстра: чудернацькі костюмовані чудовиська Тані Spasi Sohrani Ви створили монстра: чудернацькі костюмовані чудовиська Тані Spasi Sohrani Вчені відкрили 46 нових видів мікроравликів: одного з них назвали на честь Пікассо Вчені відкрили 46 нових видів мікроравликів: одного з них назвали на честь Пікассо У Дніпрі запустили перший панорамний екскурсійний трамвай У Дніпрі запустили перший панорамний екскурсійний трамвай Прокуратура вимагає прибрати незаконні ресторани з парків і берегів річок Києва Прокуратура вимагає прибрати незаконні ресторани з парків і берегів річок Києва
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.