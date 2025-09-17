У Норвегії звели дзеркальну будівлю між скелями для рибної компанії

Архітектурна студія Snøhetta спроєктувала штаб-квартиру рибної компанії Magne Arvesen & Sønner у муніципалітеті Ібестад на півночі Норвегії.

Про це пише Dezeen.

Будівля площею 1 510 м² простягнулася “містком” між двома скельними виступами на вузькій ділянці біля рибних садків.

Форма споруди повторює лінії пагорбів і відкриває панорамні краєвиди на море й аквакультурні об’єкти компанії. Головна особливість будівлі — фасад із чорного скла та вертикальних сталевих профілів, задуманий як “дзеркальна поверхня”, що відображає пейзаж і мінливе світло.

Усередині розташовані офіси, виробничі зали, склади й навчально-інноваційний центр. Центральний простір — диспетчерська, з якої відкривається краєвид на рибні садки.

Інтер’єри витримані в індустріальній естетиці: бетон, металеві панелі на стелях і червоно-помаранчеві акценти, що нагадують буйки у воді.

Це не перший подібний об’єкт Snøhetta: у 2018 році студія спроєктувала комплекс у Сортландсундеті з різнокольоровими фасадами.

Фото: Sebastian S Bjerkvi / Dezeen

Опубліковано: 17 вересня 2025
