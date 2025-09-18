Українські ілюстраторки отримали міжнародну премію World Illustration Awards 2025

Українські ілюстраторки Женя Полосіна та Юлія Ґвілім стали лавреатками міжнародної премії World Illustration Awards 2025. Переможців обрали з короткого списку з 200 проєктів, а загалом на конкурс було подано понад 4700 заявок із 85 країн.

Українок нагородили відзнаками Highly Commended у двох категоріях — “Книжкові обкладинки” та “Дитяча книжкова ілюстрація”.

Женя Полосіна перемогла з обкладинкою до збірки оповідань "Країна сліпих" Герберта Веллса від видавництва "Ще одну сторінку".

Юлія Ґвілім отримала премію за власну книгу "Кряк!" про тигреня, що вчиться бути собою. Вона вийшла у “Видавництві Старого Лева”.

Премію World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Вона проводить конкурс із 1976 року і нагороджує митців, які працюють з ілюстраціями та дизайном книжок.

Українських авторів раніше уже відзначали цієї премією. У 2024 році Сергій Майдуков здобув відзнаку Highly Commended Book Cover за обкладинку до книжки “Російський колоніалізм” Максима Еріставі.