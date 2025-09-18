Одна з вулиць у центрі Львова тимчасово стане пішохідною — для експерименту
У Львові вулиця Фурманська стане пішохідною з 19 по 22 вересня. У ці дні з 10:00 до 23:00 її перекриють для транспорту, а простір перетворять на зону для відпочинку, спілкування та культурних подій.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Проєкт “Дні вулиці Фурманської” є частиною Європейського тижня мобільності та має на меті перевірити, як вулиця може функціонувати без хаотичного руху та паркування. Організатори облаштують тут зелені зони, вуличні меблі та майданчики від місцевих ресторанів.
У програмі заплановані воркшопи, лекції з історії вулиці, театральні виступи, а також спортивні та велоактивності. Під час події збиратимуть відгуки мешканців, щоб оцінити можливість постійних змін, якщо ідея буде підтримана.
Це не перший подібний експеримент у Львові. У 2023 році такий самий формат тестували на вулиці Січових Стрільців.
Фото: ЛМР