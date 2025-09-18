У Парижі показали картину Пікассо, яку не бачили 80 років

Аукціонний дім Lucien Paris представив картину «Бюст жінки в квітчастому капелюсі (Дора Маар)» авторства Пабло Пікассо, яка вважалася втраченою протягом 80 років. Про це пише The Guardian.

Картина, написана у 1943 році, зберігалася в приватній колекції з 1944 року, про її існування було відомо лише з чорно-білої фотографії.

Фото: Stephane de Sakutin / AFP

Це зображення художниці і фотографки Дори Маар, коханої та музи Пікассо. Твір є одним із небагатьох, де вона постає не лише як страждаюча жінка, але і як яскрава, багатогранна особистість. Написаний під кінець їхніх стосунків, портрет відображає її смуток через намір Пікассо залишити її.

Пікассо написав багато картин із зображенням Маар, зокрема знамениті «Портрет Дори Маар» та «Дора Маар з кішкою». Але сама вона сказала про них: «Усі його портрети мене — брехня. Усі вони — роботи Пікассо. Жоден з них не є Дорою Маар».

Аукціоніст Крістоф Люсьєн назвав це «значущим відкриттям» і шедевром, що є віхою в історії мистецтва та творчості Пікассо. Картину оцінили у €8 мільйонів, але очікується, що її ціна буде набагато вищою. Роботу продадуть на аукціоні 24 жовтня.