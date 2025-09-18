У Парижі показали картину Пікассо, яку не бачили 80 років

192
Артем Черничко
share share

Аукціонний дім Lucien Paris представив картину «Бюст жінки в квітчастому капелюсі (Дора Маар)» авторства Пабло Пікассо, яка вважалася втраченою протягом 80 років. Про це пише The Guardian.

Картина, написана у 1943 році, зберігалася в приватній колекції з 1944 року, про її існування було відомо лише з чорно-білої фотографії.

Фото: Stephane de Sakutin / AFP

Це зображення художниці і фотографки Дори Маар, коханої та музи Пікассо. Твір є одним із небагатьох, де вона постає не лише як страждаюча жінка, але і як яскрава, багатогранна особистість. Написаний під кінець їхніх стосунків, портрет відображає її смуток через намір Пікассо залишити її.

Пікассо написав багато картин із зображенням Маар, зокрема знамениті «Портрет Дори Маар» та «Дора Маар з кішкою». Але сама вона сказала про них: «Усі його портрети мене — брехня. Усі вони — роботи Пікассо. Жоден з них не є Дорою Маар».

Аукціоніст Крістоф Люсьєн назвав це «значущим відкриттям» і шедевром, що є віхою в історії мистецтва та творчості Пікассо. Картину оцінили у €8 мільйонів, але очікується, що її ціна буде набагато вищою. Роботу продадуть на аукціоні 24 жовтня.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 вересня 2025
share share
Як я провів літо: гарячий сезон ZYN Як я провів літо: гарячий сезон ZYN Київський крематорій розпочав реставрацію залів прощання Київський крематорій розпочав реставрацію залів прощання Арифметика холоду: як Тадао Андо змусив людей жити в бетоні — і їм сподобалося Арифметика холоду: як Тадао Андо змусив людей жити в бетоні — і їм сподобалося Meta представила перші «розумні» окуляри із ШІ та вбудованим у лінзу екраном Meta представила перші «розумні» окуляри із ШІ та вбудованим у лінзу екраном
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.