З Єгипетського музею зник золотий браслет фараона віком 3 тисячі років

Артем Черничко
Влада Єгипту розпочала пошуки золотого браслета, що належав фараону Аменемопету з XXI династії. Артефакт зник із реставраційної лабораторії Єгипетського музею в Каїрі, повідомило Міністерство туризму та старожитностей країни.

Зниклий браслет. Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Браслет віком 3 тисячі років готували до виставки «Скарби фараонів» у Римі. Він виготовлений із суцільного золота та прикрашений намистинами з лазуриту — дорогоцінного каменю, який у часи фараонів вважався ціннішим за золото.

Справу вже передано правоохоронним органам і прокуратурі. Фото зниклого браслета розіслали в усі аеропорти, морські порти та прикордонні переходи країни, щоб запобігти його вивезенню. Також проводять перевірку інших артефактів у реставраційній лабораторії.

Поховальна маска Аменемопета. Фото: Wikimedia Commons

Гробницю Аменемопета, якому належав браслет, знайшли у квітні 1940 року французькі єгиптологи П'єр Монте та Жорж Гойон. Це одне з небагатьох поховань фараонів, що збереглися майже неушкодженими до наших днів.

Опубліковано: 19 вересня 2025
