Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ

Ірина Маймур
Італія стала першою країною Європейського Союзу, яка ухвалила комплексні правила регулювання ШІ, що відповідають закону ЄС про штучний інтелект.

Про це повідомляє Reuters.

Закон визначає основними засадами використання ШІ орієнтованість на людину, прозорість, безпеку, інновації, кіберзахист і захист приватності.

Нові правила охоплюють охорону здоров’я, трудові відносини, державне управління, судову систему, освіту та спорт. Вони передбачають відстежуваність і людський контроль рішень, ухвалених ШІ.

Згідно з законом, для дітей до 14 років доступ до ШІ можливий лише за згодою батьків. Про використання штучного інтелекту на робочому місці роботодавці повинні повідомляти працівникам.

Закон також вводить кримінальну відповідальність за незаконне поширення контенту, створеного ШІ, — від одного до п’яти років ув’язнення, якщо це завдає шкоди. Також посилюються покарання за крадіжку персональних даних та шахрайство, пов’язані з використанням ШІ.

У сфері охорони здоров’я штучний інтелект може допомагати у діагностиці та лікуванні, але остаточне рішення мають ухвалювати лікарі.

Водночас врегульовано питання авторських прав: роботи, створені за допомогою штучного інтелекту, підлягають захисту, якщо вони є результатом інтелектуальної праці. Text- і data-mining дозволені лише для контенту, не захищеного авторським правом, або для наукових досліджень, що проводяться уповноваженими установами.

Регулюванням ШІ займатимуться Агентство цифрової Італії та Національне агентство з кібербезпеки. Водночас свої повноваження зберігають Банк Італії та регулятор ринку Consob.

Для підтримки інновацій уряд передбачив до 1 мільярду євро інвестицій через державний венчурний фонд у сфери ШІ, кібербезпеки, квантових технологій і телекомунікацій.

Зображення: Gabriele Malaspina / Unsplash

Опубліковано: 19 вересня 2025
