OpenAI створить ШІ-платформу для пошуку роботи

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, працює над запуском власної платформи для пошуку роботи — OpenAI Jobs Platform.

Про це повідомляє CNBC.

Сервіс має стати прямим конкурентом LinkedIn, що належить головному інвестору OpenAI — Microsoft.

Платформа використовуватиме алгоритми ШІ для точного підбору кандидатів під вимоги роботодавців. Також сервіс матиме окремий напрямок для малого бізнесу і місцевих органів влади, які зможуть залучати фахівців у сфері штучного інтелекту. Запуск платформи заплановано на середину 2026 року.

Крім того, компанія анонсувала програму OpenAI Certification, що перевірятиме рівень “ШІ-грамотності” користувачів. Вона стане частиною навчальної платформи OpenAI Academy, де вже працює режим Study: чатбот у ролі викладача ставить питання, підказує та дає фідбек замість готових відповідей.

Програму запустять у тестовому режимі наприкінці 2025-го, а до 2030 року планують сертифікувати 10 мільйонів американців. Першим партнером OpenAI у цьому напрямку стала компанія Walmart — найбільший приватний роботодавець у США.

Ініціатива є частиною зобов’язань OpenAI щодо розширення “ШІ-грамотності” в межах співпраці з урядом США. Компанія вже запустила сервіс OpenAI for Government та бере участь у масштабному проєкті Stargate з інвестиціями в ШІ-інфраструктуру на $500 мільярдів протягом чотирьох років.