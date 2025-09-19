У Києві починають консервацію Будинку Уряду, пошкодженого російським ударом

Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проведення першочергових протиаварійних і консерваційних робіт у Будинку Уряду України, який є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Будинок Уряду України. Фото: Wikimedia Commons

Внаслідок російського удару в ніч на 7 вересня 2025 року будівля була значно пошкоджена. Зокрема, руйнувань зазнали верхні поверхи та дах, де виникла пожежа.

За результатами обстеження сформовано акт технічного стану, що дозволяє негайно розпочати роботи для збереження об'єкта. Ці заходи необхідні для стабілізації споруди перед осінньо-зимовим періодом і запобігання подальшим руйнуванням. Першочергові роботи стануть основою для розробки науково-проєктної документації та реставрації будівлі.

Будинок Уряду, розташований на вулиці Грушевського, є історичним хмарочосом і найбільшою адміністративною будівлею в Києві. Його проєкт розробили архітектори Іван Фомін і Павло Абросимов. Зведена у 1936-1938 роках у стилі сталінського ампіру, будівля стала першим об'єктом нового урядового комплексу на Липках. З 1991 року тут розміщується Кабінет міністрів України.