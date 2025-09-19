Венеція знову запроваджує плату для одноденних туристів

Влада Венеції підтвердила, що у 2026 році знову запровадить плату для одноденних туристів, аби боротися з надмірним потоком відвідувачів. Система діятиме протягом 60 днів, пише Euronews.

У 2026 році плата стягуватиметься з п’ятниці по неділю в квітні, травні, червні та липні, а також у святкові дні. Плата буде чинною з 8:30 до 16:00. Увесь інший час доступ до міста буде вільним.

Відвідувачі, на яких поширюється дія плати, повинні зарезервувати свій візит на спеціальній платформі . Після реєстрації вони отримують QR-код, який перевіряється в контрольних пунктах, зокрема на головному залізничному вокзалі.

Від оплати звільняються мешканці Венеції та люди, народжені в місті, туристи, що забронювали житло, а також студенти та працівники.

Венеція запровадила цю плату як "експериментальний захід" для управління туристичними потоками та покращення балансу між туристами і мешканцями. За словами представника міської ради Мікеле Дзуїна, це перший подібний досвід у світі.

У 2025 році стандартна плата становила €5, однак для туристів, які не бронювали відвідування заздалегідь, вартість зростала до €10.

Фото: Nguyen Duc Quy / Unsplash