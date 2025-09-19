У Британії відтворять першу в історії подорож залізницею, що відбулася 200 років тому

Цього місяця у Великій Британії відзначатимуть 200-річчя першої у світі публічної залізниці. З 26 по 28 вересня відреставрована копія паротяга Locomotion No. 1 проїде історичним маршрутом, який у 1825 році з'єднав шахти з містами Стоктон-он-Тіз і Дарлінгтон на північному сході Англії.

Про це пише The Art Newspaper.

Відновлений паротяг тягнутиме вагони з вугіллям та копію пасажирського вагона Experiment. Репліку, створену ще до 150-річчя події у 1975 році, повністю оновили, аби вона відповідала сучасним нормам безпеки та могла рухатися чинними залізничними коліями.

Оригінальний Locomotion No. 1 спроєктований Джорджем Стефенсоном, був пошкоджений через вибух котла у 1828 році, що призвело до загибелі машиніста. Паротяг відремонтували, але вже за десять років він став застарілим. З 1857-го він є музейним експонатом.

«Багато дрібниць, які ми зараз сприймаємо як належне, вперше стали можливими завдяки залізниці. Риба з картоплею фрі стала можливою лише завдяки залізницям, які доставляли свіжу рибу в центр країни», – каже керівник проєкту Стів Девіс.

Прибуття поїзда в Стоктон 28 вересня супроводжуватиметься салютом із гармат Королівської артилерії, що відтворить урочисту зустріч 1825 року. Організатори фестивалю S&DR200 сподіваються, що ця подія зацікавить як місцевих жителів, так і ентузіастів залізничної справи з усього світу.

Фото: locomotion.org.uk