Забудовник продовжує розбирати пам'ятку на Андріївському узвозі — попри заборону КМДА

У Києві на Андріївському узвозі, 18, забудовник продовжує роботи, попри припис Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про їх повну зупинку. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Фото: Дмитро Перов

«Всередині історичної будівлі вже помітні нові залізобетонні сваї, що можуть стати основою для подальших перебудов», — зауважив активіст.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав власнику будинку Мощинського припис негайно припинити всі роботи. Це сталося після того, як активісти заявили про знищення пам’ятки архітектури під виглядом реставрації.

За словами Перова, у будівлі 1880 року зведення вже демонтовані всі оригінальні елементи, зокрема кахельні печі, ліпнина, мозаїка та віконна фурнітура.

ДОКС наголошував, що проєкт реставрації погоджував лише роботи, спрямовані на укріплення фундаментів і стін, реставрацію фасадів та збереження історичних деталей. Натомість, роботи були проведені з порушеннями, що призвело до повного знищення автентичних елементів.

Будівля до проведення робіт. Фото: КМДА

Будинок був зведений у 1880 році на замовлення колезького секретаря Якова Мощинського. У радянські часи там були комунальні квартири, а згодом — майстерні художників. На початку 2000-х будівлю приватизували, і вона тривалий час перебувала у занедбаному стані. У 2011-му будинок отримав статус пам’ятки архітектури.