Кличко відхилив петицію про звільнення директорки ДОКС Марини Соловйової

497
Артем Черничко
Київський міський голова Віталій Кличко відхилив петицію про звільнення Марини Соловйової з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Зараз статус звернення позначений як "Не підтримано".

Нагадаємо, 16 серпня відповідна петиція набрала 6 тисяч голосів. Авторка звернення звинувачувала чиновницю в бездіяльності та системній дискредитації пам’яткоохоронної політики Києва. За її словами, замість захисту історичних будівель, Соловйова подає позови проти громадських організацій, які їх захищають, та ігнорує масові руйнування спадщини.

Марина Соловйова (у центрі). Фото: КМДА

У відповіді на петицію мер столиці зазначив, що посада директора департаменту регулюється Законом України “Про державну службу”. Він детально перерахував види дисциплінарних проступків, за які державного службовця можна притягнути до відповідальності, та види стягнень, включаючи звільнення.

Проте прямих дій щодо Соловйової у відповіді не вказано. Кличко лише повідомив, що “у разі встановлення фактів, що можуть слугувати підставою для притягнення… до дисциплінарної відповідальності, відповідні заходи вживатимуться згідно з вимогами чинного законодавства”.

Марина Соловйова очолює ДОКС з серпня 2023 року.

Опубліковано: 08 вересня 2025
