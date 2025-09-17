Київська влада зупинила "реставрацію" пам’ятки на Андріївському узвозі після скандалу

723
Артем Черничко
share share

Департамент охорони культурної спадщини (ДОКС) КМДА видав припис власнику будинку Мощинського на Андріївському узвозі, 18 з вимогою негайно припинити всі роботи. Це сталося після того, як активісти заявили про знищення пам’ятки архітектури під виглядом реставрації.

За словами пам'яткоохоронця Дмитра Перова, у будівлі 1880 року зведення вже демонтовані всі оригінальні елементи. Серед втрачених деталей — кахельні печі, ліпнина, мозаїка та віконна фурнітура. Влітку цього року, попри повідомлення ДОКС про "протиаварійні роботи", на будівлі розібрали дерев'яну веранду.

У своєму роз'ясненні ДОКС наголосив, що власник зобов'язаний утримувати пам'ятку в належному стані. Відомство уточнило, що проєкт реставрації погоджував лише роботи, спрямовані на укріплення фундаментів і стін, реставрацію фасадів, збереження історичних деталей інтер’єру та відновлення благоустрою.

Натомість, за даними активістів, роботи були проведені з порушеннями, що призвело до повного знищення автентичних елементів. Департамент вимагає надати доступ до пам'ятки для повного обстеження і після цього обіцяє вжити “невідкладних заходів відповідного реагування”.

Будинок був зведений у 1880 році на замовлення колезького секретаря Якова Мощинського. У радянські часи там були комунальні квартири, а згодом — майстерні художників. На початку 2000-х будівлю приватизували, і вона тривалий час перебувала у занедбаному стані. У 2011-му будинок отримав статус пам’ятки архітектури.

Фото: ДОКС, Дмитро Перов

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 вересня 2025
share share
У Нью-Йорку відкриють кав’ярню Central Perk із серіалу "Друзі" У Нью-Йорку відкриють кав’ярню Central Perk із серіалу "Друзі" Джеймс Кемерон підтвердив, що працює над новим "Термінатором" Джеймс Кемерон підтвердив, що працює над новим "Термінатором" У Києві відкрили мозаїку, присвячену Георгію Ґонґадзе У Києві відкрили мозаїку, присвячену Георгію Ґонґадзе У Норвегії звели дзеркальну будівлю між скелями для рибної компанії У Норвегії звели дзеркальну будівлю між скелями для рибної компанії
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.