Київська влада зупинила "реставрацію" пам’ятки на Андріївському узвозі після скандалу

Департамент охорони культурної спадщини (ДОКС) КМДА видав припис власнику будинку Мощинського на Андріївському узвозі, 18 з вимогою негайно припинити всі роботи. Це сталося після того, як активісти заявили про знищення пам’ятки архітектури під виглядом реставрації.

За словами пам'яткоохоронця Дмитра Перова, у будівлі 1880 року зведення вже демонтовані всі оригінальні елементи. Серед втрачених деталей — кахельні печі, ліпнина, мозаїка та віконна фурнітура. Влітку цього року, попри повідомлення ДОКС про "протиаварійні роботи", на будівлі розібрали дерев'яну веранду.

У своєму роз'ясненні ДОКС наголосив, що власник зобов'язаний утримувати пам'ятку в належному стані. Відомство уточнило, що проєкт реставрації погоджував лише роботи, спрямовані на укріплення фундаментів і стін, реставрацію фасадів, збереження історичних деталей інтер’єру та відновлення благоустрою.

Натомість, за даними активістів, роботи були проведені з порушеннями, що призвело до повного знищення автентичних елементів. Департамент вимагає надати доступ до пам'ятки для повного обстеження і після цього обіцяє вжити “невідкладних заходів відповідного реагування”.

Будинок був зведений у 1880 році на замовлення колезького секретаря Якова Мощинського. У радянські часи там були комунальні квартири, а згодом — майстерні художників. На початку 2000-х будівлю приватизували, і вона тривалий час перебувала у занедбаному стані. У 2011-му будинок отримав статус пам’ятки архітектури.

Фото: ДОКС, Дмитро Перов