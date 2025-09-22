Центр Помпіду в Парижі закривають на 5-річну реновацію

Центр Жоржа Помпіду, одна з головних культурних пам’яток Парижа, 22 вересня закривається на масштабну п'ятирічну реконструкцію, пише ArtNews.

Роботи з реновації розпочнуться до кінця року і триватимуть до 2030-го. Реконструкція передбачає видалення азбесту з фасадів, покращення пожежної безпеки та перепланування поверхів, де, зокрема, з'явиться новий рівень для дітей.

Крім того, оновлення торкнеться «культурних аспектів», зокрема переосмислення експозиції, реорганізації бібліотеки та створення нових просторів для творчості.

На час закриття колекція мистецтва, що налічує понад 120 тисяч експонатів, буде розподілена між іншими музеями Парижа, Франції та світу.

Відкритий у 1977 році, Центр Помпіду є однією з найважливіших інституцій сучасного мистецтва в Європі. Його революційний дизайн, де всі технічні елементи винесені назовні, перетворив будівлю на символ авангардної архітектури. Центр поєднує в собі музей, публічну бібліотеку, концертні зали та кінотеатри, що підкреслює його мультидисциплінарний характер.