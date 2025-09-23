Foster + Partners зведе культурний центр із дерева у швейцарських Альпах

32
Артем Черничко
share share

Британське архітектурне бюро Foster + Partners отримало дозвіл на будівництво Gstaad House — нового культурного центру в швейцарському місті Гштаад. Проєкт поєднає виставкові площі, галереї та приватний клуб.

Дизайн будівлі повторює обриси долини, а для фасаду використають місцеву деревину — модрину.

Форма споруди має похилий фасад та інтегрований пандус, що обвиває будівлю, дозволяючи гостям підніматися від першого поверху до пентхауса.

На першому поверсі розміститься виставковий зал для публічних заходів. Влітку його двері можна буде відчиняти, поєднуючи приміщення з навколишньою природою.

Приватні галереї на верхніх поверхах будуть обладнані системою клімат-контролю для зберігання цінних колекцій. А на даху розташується клуб для членів із панорамними краєвидами на долину.

Три тисячі квадратних метрів підземних приміщень будуть призначені для зберігання колекцій мистецтва, антикваріату, автомобілів та одягу.

У Foster + Partners зазначили, що проєкт не лише інтегрований у ландшафт, але й забезпечить вражаючий досвід для відвідувачів завдяки унікальному фасаду, який пропускає природне світло всередину та відкриває краєвиди на долину.

Візуалізації: Foster + Partners

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 23 вересня 2025
share share
Google інтегрує свого ШІ-помічника Gemini на телевізори Google інтегрує свого ШІ-помічника Gemini на телевізори У київському заказнику «Горбачиха» почали вирубку дерев, — активіст У київському заказнику «Горбачиха» почали вирубку дерев, — активіст Шоу Джіммі Кіммела повертається в ефір після скандалу з коментарями ведучого Шоу Джіммі Кіммела повертається в ефір після скандалу з коментарями ведучого Центр Помпіду в Парижі закривають на 5-річну реновацію Центр Помпіду в Парижі закривають на 5-річну реновацію
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.