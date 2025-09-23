Foster + Partners зведе культурний центр із дерева у швейцарських Альпах

Британське архітектурне бюро Foster + Partners отримало дозвіл на будівництво Gstaad House — нового культурного центру в швейцарському місті Гштаад. Проєкт поєднає виставкові площі, галереї та приватний клуб.

Дизайн будівлі повторює обриси долини, а для фасаду використають місцеву деревину — модрину.

Форма споруди має похилий фасад та інтегрований пандус, що обвиває будівлю, дозволяючи гостям підніматися від першого поверху до пентхауса.

На першому поверсі розміститься виставковий зал для публічних заходів. Влітку його двері можна буде відчиняти, поєднуючи приміщення з навколишньою природою.

Приватні галереї на верхніх поверхах будуть обладнані системою клімат-контролю для зберігання цінних колекцій. А на даху розташується клуб для членів із панорамними краєвидами на долину.

Три тисячі квадратних метрів підземних приміщень будуть призначені для зберігання колекцій мистецтва, антикваріату, автомобілів та одягу.

У Foster + Partners зазначили, що проєкт не лише інтегрований у ландшафт, але й забезпечить вражаючий досвід для відвідувачів завдяки унікальному фасаду, який пропускає природне світло всередину та відкриває краєвиди на долину.

Візуалізації: Foster + Partners