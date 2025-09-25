Gucci представив нову колекцію психоделічним фільмом із голлівудськими зірками

На Міланському тижні моди бренд Gucci відмовився від традиційного показу, влаштувавши натомість кінопоказ. Нова колекція креативного директора Gucci Демни Гвасалії була представлена через короткометражний фільм The Tiger («Тигр»), пише Hypebeast.

Стрічку зрежисерували Спайк Джонз і Халіна Рейн. «Тигр» — це сюрреалістична сатира про родинні стосунки, амбіції та розкіш. У центрі сюжету — день народження Барбари Ґуччі (Демі Мур), вигаданої очільниці Gucci International.

На святковій вечері у присутності журналіста панує хаос після того, як члени родини отримують дозу психоделіків. Це змушує кожного з них зіткнутися віч-на-віч зі своїми недосконалостями.

Крім Демі Мур у фільмі також знялися Едвард Нортон, Елліот Пейдж, Кеке Палмер, Ед Гарріс, Кендалл Дженнер, Алія Шокат, Ронні Ченг та інші.

Перед виходом фільму Демна представив лукбук La Famiglia, демонструючи різні образи нової ери Gucci. Колекція буде доступна для попереднього продажу з 25 вересня до 12 жовтня у флагманських магазинах Gucci в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані, Парижі, Пекіні та інших великих містах.