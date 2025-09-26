Кондитерка створила лімітовані кекси на честь нового альбому Тейлор Свіфт

63
Артем Черничко
share share

За тиждень до виходу 12-го студійного альбому Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl кондитерська компанія Baked by Melissa презентувала спеціальну лімітовану серію кексів. Про це пише Variety.

Набір Showgirl Cupcakes оформлений у кольорах обкладинки альбому — бірюзовому та помаранчевому. Найцікавішим елементом стала упаковка: вона містить численні «пасхалки» для фанатів, як-от 13 зірок, замок, диско-куля та діамант, що є відсилками до життя та творчості артистки.

До набору за $19 увійшли два смаки — Teal Vanilla та Orange Vanilla. Продаж стартував 26 вересня.

Реліз альбому The Life of a Showgirl заплановано на 3 жовтня. Раніше співачка розкрила треклист, а також анонсувала десятки варіантів вінілових платівок.

Зображення: Baked by Melissa

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 вересня 2025
share share
Ресторан у центрі Львова збудував терасу біля пам'ятки — влада вимагає знесення Ресторан у центрі Львова збудував терасу біля пам'ятки — влада вимагає знесення У США створили пристрій для татуювань на основі ШІ У США створили пристрій для татуювань на основі ШІ Телеканал Fox перезапускає культовий серіал «Рятувальники Малібу» Телеканал Fox перезапускає культовий серіал «Рятувальники Малібу» У США історичну електростанцію перетворили на спортклуб У США історичну електростанцію перетворили на спортклуб
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.