Кондитерка створила лімітовані кекси на честь нового альбому Тейлор Свіфт

За тиждень до виходу 12-го студійного альбому Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl кондитерська компанія Baked by Melissa презентувала спеціальну лімітовану серію кексів. Про це пише Variety.

Набір Showgirl Cupcakes оформлений у кольорах обкладинки альбому — бірюзовому та помаранчевому. Найцікавішим елементом стала упаковка: вона містить численні «пасхалки» для фанатів, як-от 13 зірок, замок, диско-куля та діамант, що є відсилками до життя та творчості артистки.

До набору за $19 увійшли два смаки — Teal Vanilla та Orange Vanilla. Продаж стартував 26 вересня.

Реліз альбому The Life of a Showgirl заплановано на 3 жовтня. Раніше співачка розкрила треклист, а також анонсувала десятки варіантів вінілових платівок.

Зображення: Baked by Melissa