Китай відкрив найвищий у світі міст

28 вересня у китайській провінції Гуйчжоу офіційно відкрили рух на мосту через Великий каньйон Хуацзян, який називають «тріщиною Землі». Ця інженерна споруда, що підноситься на рекордні 625 метрів над водою, скоротила час подорожі через каньйон з двох годин до двох хвилин, пише Xinhua.

Міст над річкою Бейпань розташований у гірській місцевості. Його висота майже в дев'ять разів перевищує міст «Золота Брама» у Сан-Франциско.

За даними влади провінції Гуйчжоу, проєкт встановив одразу два світові рекорди. По-перше, він став найвищим у світі мостом, перевершивши попереднього рекордсмена — міст через річку Бейпаньцзян висотою 565,4 метра. По-друге, це найдовший у світі сталевий підвісний міст із фермовими балками у гірській місцевості, з головним прольотом довжиною 1420 метрів.

Загальна довжина конструкції, що охоплює Великий каньйон Хуацзян, становить 2890 метрів.

Провінція Гуйчжоу, яка історично була однією з найменш розвинених, перетворилася на світового лідера мостобудування. Там уже збудували понад 30 тисяч мостів: тепер у провінції знаходиться майже половина зі 100 найвищих мостів світу.

Фото: Yang Wenbin / XINHUA / Xinhua via AFP