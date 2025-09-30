Reebok і Sony створили колекцію кросівок до 30-річчя PlayStation

Компанії Reebok та Sony оголосили про вихід спільної колекції кросівок, присвяченої 30-річчю оригінальної консолі PlayStation та культурі 90-х років. Нова лінійка включає три різні моделі, які будуть доступні лише у Великій Британії, США й Японії.

Кожна модель кросівок виконана у сірому кольорі, що імітує корпус оригінальної консолі PlayStation. Класичний логотип та кнопки приставки розміщені на язику та п'яті.

Для Великої Британії представлена модель Reebok Workout Plus. Вона матиме два варіанти шнурівок, знімний фіксатор та дугоподібну стрічку для кращої посадки. Модель буде доступна ексклюзивно у магазині END. з 15 жовтня.

У США вийде модель Reebok Pump Omni Zone II. Дизайн включає кастомний помповий м’яч у кольорах PlayStation, два варіанти шнурівок з металевими наконечниками та додаткові ретро-деталі. Продаж цієї пари стартує у магазині CNCPTS з 17 жовтня.

Для Японії підготували модель Reebok Instapump Fury 94. Ця модель, вперше випущена у 1994 році, оснащена помповим м’ячем із функцією Press Play та елементами дизайну на язику. Продаж розпочнеться у магазині Beams з 24 жовтня.

Ця колаборація позиціонується як ідеальне злиття двох брендів, що були на передовій попкультури 90-х років. Колекція поєднує світи геймінгу та спортивного одягу та має викликати відчуття ностальгії у шанувальників.