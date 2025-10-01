У Києві відкрили перший в Україні вегетаріанський KFC

У київському торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall відкрився перший в Україні ресторан KFC, де меню повністю складається з рослинних альтернатив м’яса.

У закладі пропонують стріпси Веджі, Веджі бургер, Веджі твістер, салат із веджі-стріпсами та рисбокс із веджі-стріпсами. Основою страв став мікопротеїн — інгредієнт на основі природного гриба, багатого на білок і клітковину. Він не містить холестерину та має менший вуглецевий слід порівняно з тваринним м’ясом.

У рецептах є молочні продукти і яйця, тож меню позиціюють як вегетаріанське, а не веганське.

Окремі страви подають у спеціальному «зеленому» пакованні. Новий формат відрізняється й дизайном: замість традиційних червоних акцентів інтер’єр виконано у зеленій кольоровій гамі з рослинними мотивами. На фасаді розміщений слоган «100% смаку. 0% курки».

З нагоди відкриття з 29 вересня до 5 жовтня для гостей діятиме 10% знижка на всі страви вегетаріанського меню та безплатна доставка через Bolt Food.

Фото: KFC