У Києві відкрили перший в Україні вегетаріанський KFC

510
Ірина Маймур
share share

У київському торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall відкрився перший в Україні ресторан KFC, де меню повністю складається з рослинних альтернатив м’яса.

У закладі пропонують стріпси Веджі, Веджі бургер, Веджі твістер, салат із веджі-стріпсами та рисбокс із веджі-стріпсами. Основою страв став мікопротеїн — інгредієнт на основі природного гриба, багатого на білок і клітковину. Він не містить холестерину та має менший вуглецевий слід порівняно з тваринним м’ясом.

У рецептах є молочні продукти і яйця, тож меню позиціюють як вегетаріанське, а не веганське.

Окремі страви подають у спеціальному «зеленому» пакованні. Новий формат відрізняється й дизайном: замість традиційних червоних акцентів інтер’єр виконано у зеленій кольоровій гамі з рослинними мотивами. На фасаді розміщений слоган «100% смаку. 0% курки».

З нагоди відкриття з 29 вересня до 5 жовтня для гостей діятиме 10% знижка на всі страви вегетаріанського меню та безплатна доставка через Bolt Food.

Фото: KFC

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 жовтня 2025
share share
Суд зобов'язав Київраду надати «Крістеровій гірці» статус заповідника Суд зобов'язав Київраду надати «Крістеровій гірці» статус заповідника Вийшов трейлер «Блакитної стежки»: фільм придбав комік Байдак, а озвучили українські зірки Вийшов трейлер «Блакитної стежки»: фільм придбав комік Байдак, а озвучили українські зірки Еконагороду за Оболонський острів у Києві вимагають відкликати Еконагороду за Оболонський острів у Києві вимагають відкликати Дитячий простір із безкоштовними гуртками відкриють у Львові Дитячий простір із безкоштовними гуртками відкриють у Львові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.