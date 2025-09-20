Crocs випустить нову модель сабо, присвячену клоуну Пеннівайзу
Американський взуттєвий бренд Crocs представив нову модель Classic Clog Pennywise, створену за мотивами роману Стівена Кінга «Воно» та однойменної кінофраншизи.
Взуття надійде у продаж 23 вересня і вартуватиме $80, пише Hypebeast.
На верхній частині кроксів можна побачити обличчя Пеннівайза з жовтими очима, червоним носом і зловісною посмішкою. Окремі елементи — ніс, губи та зуби — виконані у вигляді об’ємних аксесуарів Jibbitz.
Чорна підошва оздоблена візерунком із «кривавих» патьоків, а п’ятковий ремінець — деталями, що нагадують руде волосся персонажа.
Крокси Pennywise можна буде придбати на офіційному сайті Crocs та у вибраних ритейлерів.
Зображення: Crocs
Опубліковано: 20 вересня 2025
