В Афганістані відновили інтернет після дводенного відключення

Ірина Маймур
В Афганістані відновили роботу інтернету та телекомунікаційних послуг після 48-годинного відключення, повідомляє BBC.

Однак, за даними наглядової організації Netblocks, йдеться лише про часткове відновлення підключення.

Відключення інтернету в Афганістані розпочалося 29 вересня. Це порушило роботу підприємств, обмежило доступ до екстрених служб і ще більше ізолювало жінок та дівчат, які з моменту приходу руху «Талібан» до влад и живуть в умовах численних обмежень.Оскільки дівчатам старше 12 років заборонено навчатися, інтернет для багатьох із них часто є єдиною можливістю комунікувати зі світом.

Увечері 1 жовтня сотні мешканців Кабулу вийшли на вулиці, аби повідомити про відновлення зв’язку.

«Усі щасливі, тримають мобільні телефони та розмовляють зі своїми родичами», — розповів один із жителів.

Речник «Талібану» Сухайл Шахін заявив, що «всі комунікації» були відновлені до полудня середи. Причини відключення уряд не пояснив. Минулого місяця чиновники в провінції Балх повідомляли, що блокування доступу до інтернету застосовують, «щоб запобігти пороку».

В ООН заявили, що відключення «ризикує завдати значної шкоди афганському народу, поставивши під загрозу економічну стабільність та загостривши одну з найгірших гуманітарних криз у світі».

Фото: Faruk Tokluoğlu / Pexels

Опубліковано: 02 жовтня 2025
