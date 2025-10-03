У «Будинку Кісток» від Гауді відкриють галерею сучасного мистецтва

У Барселоні в Каса-Бальо (Casa Batlló) — одній із найвідоміших будівель Антоніо Гауді — відкриють постійний виставковий простір, пише designboom.

Галерею площею 230 м² облаштують у квартирі на другому поверсі, яка десятиліттями була зачинена для відвідувачів. Відкриття відбудеться 31 січня 2026 року.

За реконструкцію простору відповідала студія з Барселони Mesura. Архітектори відновили автентичні елементи будинку й доповнили їх сучасними рішеннями. Центральним елементом стала хвиляста металева стеля з концентричними візерунками, створена за допомогою роботизованих технологій.

Прем’єрна виставка простору матиме назву Beyond the Facade. Її представить британське об’єднання United Visual Artists (UVA), відоме роботами на стику мистецтва, архітектури й технологій. Окрім експозиції всередині, UVA створить нове проєкційне мапінг-шоу для фасаду будівлі.

Ініціатива з артпростором отримала назву Casa Batlló Contemporary і передбачає дві виставки сучасного мистецтва щороку. Відвідувати їх можна буде як у межах повного туру будинком, так і за окремим квитком.

«Ми хочемо налагодити діалог між минулим і майбутнім, вплітаючи радикальну візію Гауді в сучасний культурний контекст», — пояснює директорка програми Марія Бернат.

Відкриття галереї приурочене до 100-річчя смерті Гауді та року, коли Барселона стане світовою столицею архітектури.

Первісна будівля Каса-Бальо була зведена в 1877 році як звичайна споруда без архітектурних ознак. Усе змінилося після того, як її придбала родина Бальо в 1903 році. Власник, текстильний магнат Хосеп Бальо Касанавас, планував знести споруду, але за порадою Антоніо Гауді вирішив її перебудувати. У 1904–1906 роках архітектор перетворив будівлю на один зі своїх найвідоміших шедеврів.

У червні 2025 року завершили масштабну реставрацію Каса-Бальо , або «Будинку Кісток». Роботи тривали понад рік під керівництвом архітектора Хав’єра Вільянуеви й охопили задній фасад, внутрішній двір і сад. Це перше оновлення цієї частини будівлі з 1906 року, коли її добудували за проєктом Гауді.

Реставрація стала частиною святкування 20-річчя внесення Каса-Бальо до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.