Amazon прибрала «беззбройні» постери Джеймса Бонда після критики фанів
Компанія Amazon прибрала зі свого стримінгового сервісу Prime Video набір постерів до фільмів про Джеймса Бонда, з яких була видалена зброя. Це сталося після критики з боку фанатів, які звинуватили компанію в «очищенні» франшизи після її придбання студією Amazon MGM Studios цього року. Про це пише The Guardian.
Оновлені постери з'явилися на стримінгу 5 жовтня — на честь Міжнародного дня Джеймса Бонда. Вони призначалися для використання як зображення-прев'ю на платформі та інших ресурсах. Однак шанувальники бондіани одразу ж звернули увагу на разючі зміни.
They photoshopped all the guns out of the James Bond movie thumbnails.— John A. Douglas (@J0hnADouglas) October 3, 2025
Just in case you still had hope for Amazon being in charge of the franchise. pic.twitter.com/eeosPEPFnJ
Notice in these Amazon #JamesBond digital posters they’ve removed all the guns and given awkward poses?— Chris (@GelNerd) October 2, 2025
Welcome to a world where promoting James Bond 007 needs to be done without his sidearm. pic.twitter.com/3NGkxXShcn
Найбільше обурення викликало те, що з усіх відомих кадрів була видалена зброя. Наприклад, портрет Шона Коннері, де він схрестив руки і тримає пістолет Walther PPK (кадр з фільму «Доктор Ноу»), був змінений. Також на постері до фільму «007: Спектр» з Деніелом Крейґом було обрізано частину зображення, що приховувало пістолет (хоча кобуру на плечі актора лишили).
Amazon Fixes James Bond Art… Sort Ofhttps://t.co/rOeag4SB7u pic.twitter.com/noUycGEQRz— Garth Franklin (@darkhorizons) October 6, 2025
Після хвилі критики Amazon прибрала нові постери зі свого стримінгу, замінивши їх більш традиційними кадрами з самих фільмів. Щоправда, на них також відсутня зброя. Компанія поки не коментувала ситуацію.