Amazon прибрала «беззбройні» постери Джеймса Бонда після критики фанів

69
Артем Черничко
share share

Компанія Amazon прибрала зі свого стримінгового сервісу Prime Video набір постерів до фільмів про Джеймса Бонда, з яких була видалена зброя. Це сталося після критики з боку фанатів, які звинуватили компанію в «очищенні» франшизи після її придбання студією Amazon MGM Studios цього року. Про це пише The Guardian.

Оновлені постери з'явилися на стримінгу 5 жовтня — на честь Міжнародного дня Джеймса Бонда. Вони призначалися для використання як зображення-прев'ю на платформі та інших ресурсах. Однак шанувальники бондіани одразу ж звернули увагу на разючі зміни.

Найбільше обурення викликало те, що з усіх відомих кадрів була видалена зброя. Наприклад, портрет Шона Коннері, де він схрестив руки і тримає пістолет Walther PPK (кадр з фільму «Доктор Ноу»), був змінений. Також на постері до фільму «007: Спектр» з Деніелом Крейґом було обрізано частину зображення, що приховувало пістолет (хоча кобуру на плечі актора лишили).

Після хвилі критики Amazon прибрала нові постери зі свого стримінгу, замінивши їх більш традиційними кадрами з самих фільмів. Щоправда, на них також відсутня зброя. Компанія поки не коментувала ситуацію.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 жовтня 2025
share share
Адвокат природи: мавпи як люди в очах Джейн Гудолл Адвокат природи: мавпи як люди в очах Джейн Гудолл Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск V Кінощоденник з Одеського кінофестивалю: випуск V Adidas випустив осінню колекцію одягу для тварин Adidas випустив осінню колекцію одягу для тварин У Чехії архітектори звели оглядову вежу з контейнерів У Чехії архітектори звели оглядову вежу з контейнерів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.