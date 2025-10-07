Amazon прибрала «беззбройні» постери Джеймса Бонда після критики фанів

Компанія Amazon прибрала зі свого стримінгового сервісу Prime Video набір постерів до фільмів про Джеймса Бонда, з яких була видалена зброя. Це сталося після критики з боку фанатів, які звинуватили компанію в «очищенні» франшизи після її придбання студією Amazon MGM Studios цього року. Про це пише The Guardian.

Оновлені постери з'явилися на стримінгу 5 жовтня — на честь Міжнародного дня Джеймса Бонда. Вони призначалися для використання як зображення-прев'ю на платформі та інших ресурсах. Однак шанувальники бондіани одразу ж звернули увагу на разючі зміни.

They photoshopped all the guns out of the James Bond movie thumbnails.



Just in case you still had hope for Amazon being in charge of the franchise. pic.twitter.com/eeosPEPFnJ — John A. Douglas (@J0hnADouglas) October 3, 2025

Notice in these Amazon #JamesBond digital posters they’ve removed all the guns and given awkward poses?



Welcome to a world where promoting James Bond 007 needs to be done without his sidearm. pic.twitter.com/3NGkxXShcn — Chris (@GelNerd) October 2, 2025

Найбільше обурення викликало те, що з усіх відомих кадрів була видалена зброя. Наприклад, портрет Шона Коннері, де він схрестив руки і тримає пістолет Walther PPK (кадр з фільму «Доктор Ноу»), був змінений. Також на постері до фільму «007: Спектр» з Деніелом Крейґом було обрізано частину зображення, що приховувало пістолет (хоча кобуру на плечі актора лишили).

Amazon Fixes James Bond Art… Sort Ofhttps://t.co/rOeag4SB7u pic.twitter.com/noUycGEQRz — Garth Franklin (@darkhorizons) October 6, 2025

Після хвилі критики Amazon прибрала нові постери зі свого стримінгу, замінивши їх більш традиційними кадрами з самих фільмів. Щоправда, на них також відсутня зброя. Компанія поки не коментувала ситуацію.