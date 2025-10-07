Швеція стала першою країною, яку «призначають» лікарі

Швеція започаткувала сатиричну туристичну кампанію, в якій лікарі «призначають» цю країну як засіб для підтримки психічного та фізичного здоров'я. Про це пише Euronews.

Країна, яка регулярно входить до світових лідерів за якістю життя та рівнем щастя, запустила кампанію «Шведський рецепт». Вона пропонує низку заходів, спрямованих на підвищення добробуту, які можуть бути адаптовані залежно від індивідуальних цілей, потреб і тривалості перебування.

«Шведський рецепт» включає такі практики, як відновлення сил у шведському лісі, сауна та забезпечення якісного сну. До них також входить фіка — місцева традиція робити перерву на каву в будь-який час, що пов'язана зі зниженням стресу. Крім цього, туристам «призначають» відвідування музеїв, їзду на велосипеді та прослуховування шведської музики.

Хоча кампанія має жартівливий характер, вона була розроблена спільно з Івонн Форселл, старшою професоркою Каролінського інституту, а також отримала підтримку від низки медичних фахівців.

Опубліковано: 07 жовтня 2025
