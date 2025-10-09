У Лондоні відкрили виставку про бруд у моді

У лондонському «Барбікан-центрі» відкрилася нова виставка Dirty Looks: Desire and Decay in Fashion. Вона досліджує, як дизайнери використовують бруд і плями для руйнування встановлених естетичних норм і гламуру, пише Dezeen.

Виставка об'єднує 120 робіт від 60 дизайнерів з усього світу. Експозиція охоплює період від контркультурних рухів 1960-х років до сучасної сталої моди. У ній представлені роботи таких культових імен, як Вів'єн Вествуд, Александр Макквін та Іссей Міяке, а також роботи молодих дизайнерів.

«Мода, одержима гламуром і глянцем, зазвичай ховає бруд під поверхнею, — пояснила кураторка Карен Ван Годтсенговен. — Бруд — це спосіб повернути ідею реальності, порушити форму порядку і те, що ми вважаємо прийнятним».

Куратори надихалися теорією антропологині Мері Дуглас, яка у своїй книзі «Чистота і небезпека» визначила бруд як «матерію не на своєму місці».

Шоу відкривається колекцією Nostalgia of Mud (осінь/зима 1983) від Вів'єн Вествуд і Малкольма Макларена, яка протиставляла сільський спосіб життя надмірностям 1980-х. А секція Leaky Bodies демонструє одяг грецького дизайнера Di Petsa, оброблений таким чином, щоб імітувати плями менструації, лактації та сечі.

У нижній частині галереї виставка присвячена екологічності та «брудній стороні» модної індустрії, що ставить питання про надмірне споживання. Вона завершується роботами нігерійського дизайнера Bubu Ogisi, засновниці бренду IAMISIGO, чиї дизайни пов'язують одяг із землею, культурою та спадщиною.

«Ми очікуємо, що виставка спонукає людей замислитися над тим, що вони одягають і що бачать у моді, а також над власними стереотипами про красу та бруд. Можливо, бруд може стати для нас визвольною силою в майбутньому», — зазначила кураторка.

