Diesel відкрив новий флагманський магазин у серці Берліна

Модний бренд Diesel відкрив свій флагманський магазин на берлінському бульварі Курфюрстендамм. Двоповерховий простір позиціонується не лише як місце для шопінгу, але й як імерсивний хаб для творчої спільноти міста, пише Hypebeast.

Новий магазин став яскравим прикладом зіткнення характерного для Берліна бруталізму та фірмової візуальної ідентичності Diesel, відомої як «альтернативна розкіш». Бетонний фундамент будівлі контрастує з ретельно продуманими експозиціями продукції, підкреслюючи сміливий стиль бренду.

Центральним елементом першого поверху є інсталяція з деніму. Вона виконана у глибокому червоному кольорі, натхненному культовим логотипом Diesel – biscotto. У дизайні інтегровані зорові ілюзії й анаморфний дизайн, що перетворює простір на оптичний майданчик.

Верхній поверх присвячений взаємодії. Він спроєктований як модульний арт-поп-ап простір, що прийматиме змінний потік культурних подій і творчих активностей.

Флагман представлятиме останні колекції жіночого та чоловічого одягу, аксесуарів, а також спеціально відібрані експонати з подіумних показів. Завдяки цій концепції Diesel позиціонує магазин як простір для натхнення та занурення у всесвіт бренду.

Фото: Diesel