На березі Сени зведуть «Вітрило» — дерев'яний комплекс із хвилястим дахом

59
Артем Черничко
Архітектурна фірма Bjarke Ingels Group (BIG) виграла конкурс на проєктування нового конгрес-центру в місті Руан на півночі Франції. Комплекс «Вітрило» (The Sail) має стати знаковою спорудою на березі річки Сени та відновити зв'язок міста з його набережною, пише Designboom.

Споруда вирізняється хвилястим дахом, який відтворює лінії хвиль Сени та водночас нагадує про історичні шпилі Руана, віддаючи шану військово-морській спадщині міста. Партнер BIG Якоб Санд зазначив, що «Вітрило» не лише додасть новий силует місту, а й слугуватиме культурним хабом.

Комплекс площею 11,5 тисяч м² включатиме аудиторії, виставкові та конференц-зали, ресторан і допоміжні приміщення. Дерев'яна конструкція та фасади будівлі відсилають до традиційної фахверкової архітектури Руана, але представлені в сучасній формі.

З боку міста над новим громадським майданом нависає дах із сонячними батареями, який збирає дощову воду для зрошення прилеглих зелених зон. Всередині комплексу буде просторе, наповнене світлом фойє, що виконує роль центрального соціального простору і з'єднує всі програмні зони.

Зображення: Bjarke Ingels Group

Опубліковано: 10 жовтня 2025
