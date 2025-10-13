З Парфенону в Афінах вперше за 20 років зняли будівельні конструкції

352
Артем Черничко
share share

Вперше за два десятиліття туристи можуть насолодитися безперешкодним краєвидом на Парфенон – головний храм Афінського акрополя, який тимчасово звільнили від будівельних риштувань. Про це пише Euronews.

Фото: Міністерство культури Греції

Йдеться про демонтаж металевих конструкцій, які були зведені вздовж західного фасаду храму V століття до нашої ери для проведення реставраційних робіт. Це дозволило отримати безперешкодний огляд об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Однак такий стан є тимчасовим і триватиме лише до листопада. Потім повернуть новіші, більш стримані риштування. Вони необхідні для продовження робіт з технічного обслуговування та реставрації, які планують завершити навесні 2026 року.

Акрополь є найпопулярнішою туристичною пам'яткою Греції. У 2024 році його відвідало близько 4,5 мільйона туристів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 жовтня 2025
share share
Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025 Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.