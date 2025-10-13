З Парфенону в Афінах вперше за 20 років зняли будівельні конструкції

Вперше за два десятиліття туристи можуть насолодитися безперешкодним краєвидом на Парфенон – головний храм Афінського акрополя, який тимчасово звільнили від будівельних риштувань. Про це пише Euronews.

Фото: Міністерство культури Греції

Йдеться про демонтаж металевих конструкцій, які були зведені вздовж західного фасаду храму V століття до нашої ери для проведення реставраційних робіт. Це дозволило отримати безперешкодний огляд об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Однак такий стан є тимчасовим і триватиме лише до листопада. Потім повернуть новіші, більш стримані риштування. Вони необхідні для продовження робіт з технічного обслуговування та реставрації, які планують завершити навесні 2026 року.

Акрополь є найпопулярнішою туристичною пам'яткою Греції. У 2024 році його відвідало близько 4,5 мільйона туристів.