Киянин побив дівчину на першому побаченні через невідповідну зовнішність

Поліція Києва затримала 22-річного місцевого мешканця, який жорстоко побив дівчину на першому побаченні та відібрав у неї гроші. Свій вчинок він пояснив тим, що зовнішність потерпілої не відповідала її фото на сайті знайомств.

Днями до поліції Києва звернулася 26-річна киянка із заявою про розбійний напад. Вона повідомила, що її побив хлопець, із яким вона познайомилася на сайті знайомств.

Правоохоронці встановили, що заявниця погодилася прийти на побачення до квартири зловмисника. Під час зустрічі між ними виник конфлікт. У ході сварки чоловік дістав пневматичний пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові та завдавати ударів ногами по тілу. Після побиття фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень і втік.

Фото: Поліція Києва

Поліція встановила особу нападника — підозрюваного вдалося розшукати протягом кількох годин у квартирі його товариша. Під час обшуку у нього вилучили пневматичний пістолет. За словами зловмисника, він вчинив напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств.

Затриманому повідомили про підозру в розбійному нападі, поєднаному з насильством. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото на кавері: Eugene Chystiakov / Unsplash