Киянин побив дівчину на першому побаченні через невідповідну зовнішність

2608
Артем Черничко
share share

Поліція Києва затримала 22-річного місцевого мешканця, який жорстоко побив дівчину на першому побаченні та відібрав у неї гроші. Свій вчинок він пояснив тим, що зовнішність потерпілої не відповідала її фото на сайті знайомств.

Днями до поліції Києва звернулася 26-річна киянка із заявою про розбійний напад. Вона повідомила, що її побив хлопець, із яким вона познайомилася на сайті знайомств.

Правоохоронці встановили, що заявниця погодилася прийти на побачення до квартири зловмисника. Під час зустрічі між ними виник конфлікт. У ході сварки чоловік дістав пневматичний пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові та завдавати ударів ногами по тілу. Після побиття фігурант забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень і втік.

Фото: Поліція Києва

Поліція встановила особу нападника — підозрюваного вдалося розшукати протягом кількох годин у квартирі його товариша. Під час обшуку у нього вилучили пневматичний пістолет. За словами зловмисника, він вчинив напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств.

Затриманому повідомили про підозру в розбійному нападі, поєднаному з насильством. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото на кавері: Eugene Chystiakov / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 жовтня 2025
share share
Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» Привид комунізму: яким вийшов зомбі-бойовик «Каховський об’єкт» У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора Активісти відновлюють мозаїчну зупинку на Хмельниччині — і шукають конструктора Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025 Павільйон у формі гігантської мушлі створили для Expo 2025
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.