Nike анонсував кросівки «Франкенштейн» до Гелловіну

Артем Черничко
Компанія Nike анонсувала розширення гелловінської лінійки, представивши нову модель Dunk Low Frankenstein. Дизайн кросівок натхненний образом монстра з роману Мері Шеллі про доктора Франкенштейна, пише Hypebeast.

Модель має оригінальний дизайн у стилі «печворк» (клаптикова техніка), що поєднує різні текстури й кольори. Завдяки цьому взуття нагадує «зшитий» образ монстра.

Основа виконана зі світло-коричневої замші й доповнена чорними та оливковими полотняними вставками, що огортають носок і п'яту. Традиційну перфорацію на носку замінили на невеликі хрестоподібні стібки.

Дизайн завершують вишиті чорні логотипи бренду й оливкова підошва. До комплекту також входять два набори пошарпаних шнурівок.

Реліз Nike Dunk Low Frankenstein очікується у жовтні 2025 року, точної дати виходу наразі немає. Вартість пари — $120.

Зображення: Nike / Hypebeast

Опубліковано: 14 жовтня 2025
