Меморіал ГУР у Києві номінували на найпрестижнішу архітектурну премію Європи

Проєкт Меморіалу українським розвідникам у Києві потрапив до переліку номінантів європейської архітектурної премії Mies van der Rohe Award 2026.

Про це повідомили скульптор Назар Білик та архітектурна студія Guess Line Architects, які працювали над проєктом.

Меморіал відкрили на території Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Перший елемент комплексу з’явився у лютому 2025 року, а завершений проєкт презентували 17 червня 2025 року.

Автори ідеї меморіалу — архітектор Андрій Лесюк та скульптор Назар Білик. Над архітектурною частиною працювала команда Guess Line Architects у складі Катерини Іващук, Михайла Когута, Єгора Перепелюка, Ярослава Іваськіва та Андрія Лесюка.

Композиція складається з двох видовжених стел, що нагадують крила. Вони формують простір, «де можна зупинитися і відчути зв’язок із тими, хто більше не повернеться».

На внутрішніх стінах розмістили імена всіх загиблих розвідників. Коло в центрі слугує місцем для покладання квітів.

Стели виготовили з довговічних композитних матеріалів, стійких до природних стихій. У денному світлі рельєф підкреслює гра тіней, уночі — м’яке підсвічування.

«Якщо подивитися на меморіал зверху, його форма нагадує око — символ пильності, непомітної, але постійної присутності. Це символічне рішення підкреслює неперервний нагляд та захист, який забезпечує розвідка», — розповідає скульптор.

Премію Mies van der Rohe Award заснували у 1988 році Фундація Міса ван дер Рое та Європейський Союз. Вона вважається найпрестижнішою архітектурною відзнакою Європи та другою за значущістю у світі після Прітцкерівської премії.

Нагадаємо, у лютому в Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам. На камені, який розташований у центрі композиції, багатьма мовами написано слово «вічність». Воно символізує подвиг людей із різних країн, які з початком повномасштабної агресії росії стали на захист України.

Фото: Дмитро Пруткін, Дмитро Колос / Guess Line Architects