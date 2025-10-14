«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів — перші з'являться у Києві й Одесі
Акціонерне товариство «Укрпошта» оголосило про запуск власної мережі поштоматів. Перші 100 встановлять до кінця року: 70 у Києві, ще 30 — в Одесі.
Тендер на виробництво поштоматів виграла українська компанія Modern Expo.
Ключові особливості поштоматів «Укрпошти»:
-
Автономна робота. Пристрої розроблені з урахуванням можливості роботи без світла та зв’язку. Вони відповідають підвищеним стандартам безпеки, захищені від води, пилу та механічних пошкоджень.
-
Універсальність доступу. Отримати посилку можна буде як через оновлений мобільний застосунок «Укрпошта 2.0», так і за PIN-кодом на клавіатурі з металевими кнопками.
-
Функціональність 2-в-1. Поштомати дозволяють не лише отримувати посилки, а й надсилати листи. У перспективі вони можуть замінити поштові скриньки на вулицях.
Після збору зворотного зв’язку від клієнтів, «Укрпошта» планує масштабувати мережу поштоматів на всю країну вже наступного року.