«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів — перші з'являться у Києві й Одесі

Артем Черничко
Акціонерне товариство «Укрпошта» оголосило про запуск власної мережі поштоматів. Перші 100 встановлять до кінця року: 70 у Києві, ще 30 — в Одесі.

Тендер на виробництво поштоматів виграла українська компанія Modern Expo.

Ключові особливості поштоматів «Укрпошти»:

  • Автономна робота. Пристрої розроблені з урахуванням можливості роботи без світла та зв’язку. Вони відповідають підвищеним стандартам безпеки, захищені від води, пилу та механічних пошкоджень.

  • Універсальність доступу. Отримати посилку можна буде як через оновлений мобільний застосунок «Укрпошта 2.0», так і за PIN-кодом на клавіатурі з металевими кнопками.

  • Функціональність 2-в-1. Поштомати дозволяють не лише отримувати посилки, а й надсилати листи. У перспективі вони можуть замінити поштові скриньки на вулицях.

Після збору зворотного зв’язку від клієнтів, «Укрпошта» планує масштабувати мережу поштоматів на всю країну вже наступного року.

Опубліковано: 14 жовтня 2025
