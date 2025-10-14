«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів — перші з'являться у Києві й Одесі

Акціонерне товариство «Укрпошта» оголосило про запуск власної мережі поштоматів. Перші 100 встановлять до кінця року: 70 у Києві, ще 30 — в Одесі.

Тендер на виробництво поштоматів виграла українська компанія Modern Expo.

Ключові особливості поштоматів «Укрпошти»:

Автономна робота. Пристрої розроблені з урахуванням можливості роботи без світла та зв’язку. Вони відповідають підвищеним стандартам безпеки, захищені від води, пилу та механічних пошкоджень.

Універсальність доступу. Отримати посилку можна буде як через оновлений мобільний застосунок «Укрпошта 2.0», так і за PIN-кодом на клавіатурі з металевими кнопками.

Функціональність 2-в-1. Поштомати дозволяють не лише отримувати посилки, а й надсилати листи. У перспективі вони можуть замінити поштові скриньки на вулицях.

Після збору зворотного зв’язку від клієнтів, «Укрпошта» планує масштабувати мережу поштоматів на всю країну вже наступного року.