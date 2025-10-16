Брокенський привид у Карпатах: фотограф зняв рідкісне оптичне явище

871
Артем Черничко
share share

Український фотограф Ігор Романів задокументував у Карпатах рідкісне оптичне явище — так званий Брокенський привид. Це сталося під час його подорожі на гору Грофа у вересні, розповів він у фейсбуці.

«Сказати, що враження неймовірні — це нічого не сказати, — ділиться фотограф. — Погода, світло, хмари, вітер, сонце, туман ... все змінювалося на очах і дуже швидко. Таких різних відтінків я ще не бачив».

Дійство тривало близько години. Спочатку Брокенський привид з'явився ненадовго, і автор встиг зробити лише один кадр. Однак згодом він почав з'являтися знову і знову з різним рівнем контрастності.

Брокенський привид (або гірський привид) — це рідкісне оптичне явище, яке можна спостерігати в горах. Воно виникає, коли спостерігач бачить власну сильно збільшену тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до Сонця. Тінь часто здається химерно великою і може бути оточена кольоровими кільцями, відомими як глорія. Глорія з'являється завдяки дифракції світла, коли сонячні промені відбиваються від крапель води у хмарах.

Явище отримало свою назву завдяки горі Брокен у Німеччині, де через часті тумани його особливо легко спостерігати. Брокенський привид зустрічається у різних гірських регіонах світу, включаючи українські Карпати та Кримські гори.

Фото: Igor Romaniv

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 жовтня 2025
share share
Сквер Трампа з'явиться у Чернігові Сквер Трампа з'явиться у Чернігові Сумку Hermès, яку Серж Генсбур подарував Джейн Біркін, продадуть на аукціоні Сумку Hermès, яку Серж Генсбур подарував Джейн Біркін, продадуть на аукціоні Помер ресторатор Ігор Сухомлин Помер ресторатор Ігор Сухомлин Укриття у Дніпрі отримало міжнародну відзнаку Red Dot Design Award Укриття у Дніпрі отримало міжнародну відзнаку Red Dot Design Award
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.