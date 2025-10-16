Брокенський привид у Карпатах: фотограф зняв рідкісне оптичне явище

Український фотограф Ігор Романів задокументував у Карпатах рідкісне оптичне явище — так званий Брокенський привид. Це сталося під час його подорожі на гору Грофа у вересні, розповів він у фейсбуці.

«Сказати, що враження неймовірні — це нічого не сказати, — ділиться фотограф. — Погода, світло, хмари, вітер, сонце, туман ... все змінювалося на очах і дуже швидко. Таких різних відтінків я ще не бачив».

Дійство тривало близько години. Спочатку Брокенський привид з'явився ненадовго, і автор встиг зробити лише один кадр. Однак згодом він почав з'являтися знову і знову з різним рівнем контрастності.

Брокенський привид (або гірський привид) — це рідкісне оптичне явище, яке можна спостерігати в горах. Воно виникає, коли спостерігач бачить власну сильно збільшену тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до Сонця. Тінь часто здається химерно великою і може бути оточена кольоровими кільцями, відомими як глорія. Глорія з'являється завдяки дифракції світла, коли сонячні промені відбиваються від крапель води у хмарах.

Явище отримало свою назву завдяки горі Брокен у Німеччині, де через часті тумани його особливо легко спостерігати. Брокенський привид зустрічається у різних гірських регіонах світу, включаючи українські Карпати та Кримські гори.

Фото: Igor Romaniv