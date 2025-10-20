Adidas випустить черевики Губки Боба

Артем Черничко
Компанія Adidas анонсувала колаборацію з культовим мультсеріалом «Губка Боб Квадратні Штани». Результатом співпраці стала спеціальна версія класичної моделі шкіряних кросівок Stan Smith Freizeit, пише Hypebeast.

Нова модель SpongeBob SquarePants x adidas Stan Smith Freizeit натхненна взуттям Губки Боба — його глянцевими чорними черевиками, що дозволило дизайнерам поєднати гумор із модою.

Кросівки отримали елегантний та грайливий дизайн. Верх виконаний з гладкої матової чорної лакованої шкіри, а білі шнурки створюють контраст. Веселе обличчя Губки Боба розміщене на язичку. Унікальний дизайн мають і устілки, які поєднують графічний стиль персонажа з логотипами компанії. Особливістю моделі є масивна рельєфна підошва.

Новинка очікується у продажу в листопаді 2025 року на сайті бренду, її вартість поки не оголошена.

Опубліковано: 20 жовтня 2025
