Aldi випустила пуховик у формі запеченої картоплі

Мережа супермаркетів Aldi у співпраці з лондонським модним брендом Agro Studio представила лімітовану колекцію пуховиків Jacket Potato Jacket, які імітують гігантську запечену картоплю. Про це пише Dezeen.

Колекція приурочена до початку «сезону запеченої картоплі»: Aldi готується продати понад 2 мільйони готових картоплин в осінній період.

Пуховик має строкатий коричневий зовнішній вигляд, що нагадує шкірку картоплі, та пухнасту білу флісову підкладку всередині, яка символізує м'якоть. Рукави закінчуються коричневими рукавицями та сріблястими манжетами, створюючи враження картоплі, загорнутої у фольгу.

До куртки додається сріблястий дощовик-пончо, що імітує фольгу, дозволяючи власнику відчути «запечене тепло».

«Ми знаємо, що наші клієнти обожнюють запечену картоплю, тому запуск цієї куртки був логічним, особливо зараз, коли падає температура», — зазначила Джулі Ешфілд, комерційна директорка Aldi UK.

Рекламна кампанія була відзнята у відомому лондонському Барбікан-центрі. Обмежена серія пуховиків буде розіграна на сторінках Aldi у соцмережах.

Фото: Aldi / Dezeen