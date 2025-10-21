Aldi випустила пуховик у формі запеченої картоплі

1135
Артем Черничко
share share

Мережа супермаркетів Aldi у співпраці з лондонським модним брендом Agro Studio представила лімітовану колекцію пуховиків Jacket Potato Jacket, які імітують гігантську запечену картоплю. Про це пише Dezeen.

Колекція приурочена до початку «сезону запеченої картоплі»: Aldi готується продати понад 2 мільйони готових картоплин в осінній період.

Пуховик має строкатий коричневий зовнішній вигляд, що нагадує шкірку картоплі, та пухнасту білу флісову підкладку всередині, яка символізує м'якоть. Рукави закінчуються коричневими рукавицями та сріблястими манжетами, створюючи враження картоплі, загорнутої у фольгу.

До куртки додається сріблястий дощовик-пончо, що імітує фольгу, дозволяючи власнику відчути «запечене тепло».

«Ми знаємо, що наші клієнти обожнюють запечену картоплю, тому запуск цієї куртки був логічним, особливо зараз, коли падає температура», — зазначила Джулі Ешфілд, комерційна директорка Aldi UK.

Рекламна кампанія була відзнята у відомому лондонському Барбікан-центрі. Обмежена серія пуховиків буде розіграна на сторінках Aldi у соцмережах.

Фото: Aldi / Dezeen

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 жовтня 2025
share share
Пам’яті Diezel: ким був Андрій Яценко і як Green Grey перевинаходили себе Пам’яті Diezel: ким був Андрій Яценко і як Green Grey перевинаходили себе Студія Ренцо Піано зводить «перлинну» оперу в Ханої Студія Ренцо Піано зводить «перлинну» оперу в Ханої На HBO Max виходить фільм про журналіста, вбитого росіянами в Україні На HBO Max виходить фільм про журналіста, вбитого росіянами в Україні Музей Соломії Крушельницької оцифрував частину колекції — вона доступна онлайн Музей Соломії Крушельницької оцифрував частину колекції — вона доступна онлайн
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.