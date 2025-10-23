Центр Помпіду влаштував прощальний феєрверк на фасаді перед реновацією

Артем Черничко
Центр Помпіду в Парижі закрився у вересні на п'ятирічну реконструкцію. На знак прощання 22 жовтня музей влаштував «Останній карнавал» — масштабний денний феєрверк від відомого китайського художника Цай Го-Цяна. Про це повідомляє ARTnews.

Фото: Thibaud Moritz / AFP

Подія відбулася на тлі Art Basel Paris — кульмінації паризького мистецького сезону. Вибухи кольорового пороху розгорнулися у трьох видовищних актах: «Банкет», «Світанок ШІ» та «Останній карнавал».

Це швидкоплинне полотно, реалізоване за допомогою власної ШІ-моделі митця cAI, символізувало погляд музею в майбутнє.

«Вперше у своїй історії фасад Центру Помпіду став монументальним полотном, — прокоментував куратор Жером Ньотр. — Цай представив свою найглибшу та найскладнішу роботу, яка веде діалог як зі штучним інтелектом, так і з паризькою публікою».

Цай Го-Цян працює у різноманітних творчих середовищах: від живопису та інсталяцій до перформансу й відеоарту. Останнім часом він здобув популярність завдяки своєму майстерному володінню феєрверками.

Відкритий у 1977 році, Центр Помпіду є однією з найважливіших інституцій сучасного мистецтва в Європі. Його революційний дизайн, де всі технічні елементи винесені назовні, перетворив будівлю на символ авангардної архітектури. Центр поєднує в собі музей, публічну бібліотеку, концертні зали та кінотеатри. На час закриття колекція мистецтва, що налічує понад 120 тисяч експонатів, буде розподілена між іншими музеями Парижа, Франції та світу.

Опубліковано: 23 жовтня 2025
